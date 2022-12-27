Суд оштрафовал журналиста Евгения Киселева за отсутствие маркировки иноагента

Фото: ТАСС/Александра Мудрац (Евгений Киселев признан в России иноагентом)

Тверской районный суд Москвы оштрафовал журналиста и медиаменеджера Евгения Киселева (признан в РФ иноагентом) на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Розину.

Его признали виновным по части 2 статьи 19.7.5–4 Кодекса об административных правонарушениях ("Неисполнение физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, обязанности по указанию этого статуса в случаях, предусмотренных законодательством РФ").

Киселева внесли в список физлиц-иноагентов 5 апреля. Вместе с ним в только созданный реестр попал и Матвей Ганапольский. 15 июля МВД объявило его в розыск.



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