МВД РФ объявило в розыск блогера Михаила Светова

Фото: телеграм-канал "Михаил Светов (Комитет по Этике)" (Михаил Светов признан в РФ иноагентом)

Российское министерство внутренних дел объявило в розыск блогера, лидера организации "Гражданское общество", активиста Либертарианской партии Михаила Светова (признан в РФ иностранным агентом). Это следует из базы розыска ведомства.

Блогер разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, однако, по какой именно, не отмечается.

Летом столичный Савеловский суд оштрафовал Светова на 40 тысяч рублей за нарушение правил, касающихся деятельности иноагентов.

Мужчина попал в список физических лиц-иноагентов 18 ноября 2022 года. В отношении Светова Следственный комитет РФ также возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма за исполнение песни про Степана Бандеру.

Госдума внесет поправки в законодательство об иноагентах