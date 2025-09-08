08 сентября, 14:49Происшествия
Экс-депутата Илью Яшина указали как лицо без гражданства в новом уголовном деле
Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET (Илья Яшин признан иноагентом в РФ)
Бывший муниципальный депутат, освобожденный из колонии в рамках обмена, Илья Яшин (признан иноагентом в РФ), в материалах нового уголовного дела указан как лицо без гражданства. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Михаил Бирюков.
При этом правозащитник не уточнил других деталей.
В конце 2022 года Яшина приговорили к лишению свободы сроком 8,5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Бывшего муниципального депутата обвинили в распространении фейков о российской армии.
Владимир Путин в начале августа 2024 года подписал указ по помиловании обмененных из России граждан. В их числе оказался Яшин.
В декабре 2024 года его объявили в федеральный розыск. Экс-депутат разыскивается по статье "Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за совершение аналогичных административных правонарушений".