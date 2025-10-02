02 октября, 10:56Происшествия
Экс-депутату Мосгордумы Круглову предъявили обвинение
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Бывшему депутату Мосгордумы Максиму Круглову от партии "Яблоко" предъявили обвинение в публичном распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил России, сообщил телеграм-канал Следственного комитета по столице.
Обвинение предъявлено по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ.
Круглова задержали, и в ходе допроса он не признал вину. Следствие намерено ходатайствовать перед столичным Замоскворецким районным судом о заключении фигуранта уголовного дела под стражу.
Ранее сообщалось, что в апреле 2022 года Круглов опубликовал в своем телеграм-канале заведомо ложную информацию о действиях российской армии.
Из-за фейков в Сети также было возбуждено уголовное дело в отношении журналистки Ксении Лученко (признана в РФ иноагентом). Она, по версии следствия, распространила с помощью одного из мессенджеров, а также на сайте нежелательной организации ложную информацию о ВС РФ.