Депутат Мосгордумы от "Яблока" Круглов задержан по делу о фейках о ВС РФ

Фото: yabloko.ru

Депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Максим Круглов стал фигурантом уголовного дела по статье 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации"). Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета (СК) РФ.

В СК уточнили, что Круглов в апреле 2022 года якобы публично разместил в открытом доступе заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. Противоправную деятельность депутата удалось выявить в ходе совместной работы следователей СК и оперативников Центра по противодействию экстремизму МВД РФ.

Теперь следователи проводят необходимые действия для сбора и закрепления доказательной базы. Ожидается, что Круглов уже в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного СК.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении журналистки Ксении Лученко (признана в РФ иноагентом). По версии следствия, Лученко разместила на сайте нежелательной организации и в одном из мессенджеров публикации, в которых содержится ложная информация об использовании ВС РФ. В настоящее время журналистка находится за пределами России.

