Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 12:37

Политика

Писатель Дмитрий Быков заочно приговорен к 7 годам колонии

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников (Дмитрий Быков признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 7 годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии, сообщает ТАСС.

Быков признан виновным в публичном распространении ложных сведений об использовании вооруженных сил и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Судья также запретила ему 4 года заниматься администрированием интернет-сайтов.

Ранее завершилось расследование по данному уголовному делу. Как установили правоохранители, писатель опубликовал в Сети видео с фейками о действиях российских военных против мирных граждан Украины. Также он, будучи иноагентом, не предоставил в уполномоченный орган предусмотренную законодательством информацию.

Быков объявлен в международный розыск. После переезда в США его местонахождение остается неизвестным.

Читайте также


судыполитика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика