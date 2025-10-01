Писатель Дмитрий Быков заочно приговорен к 7 годам колонии

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников (Дмитрий Быков признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 7 годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии, сообщает ТАСС.

Быков признан виновным в публичном распространении ложных сведений об использовании вооруженных сил и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Судья также запретила ему 4 года заниматься администрированием интернет-сайтов.

Ранее завершилось расследование по данному уголовному делу. Как установили правоохранители, писатель опубликовал в Сети видео с фейками о действиях российских военных против мирных граждан Украины. Также он, будучи иноагентом, не предоставил в уполномоченный орган предусмотренную законодательством информацию.

Быков объявлен в международный розыск. После переезда в США его местонахождение остается неизвестным.