Завершено расследование дела писателя Быкова о фейках про ВС РФ

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев (Дмитрий Быков признан в РФ СМИ-иноагентом)

Правоохранители завершили расследование уголовного дела против писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом), который обвиняется в распространении фейков об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Установлено, что Быков разместил в Сети видео, в котором содержится ложная информация о действиях российской армии против мирных граждан Украины.

Более того, писатель в нарушение порядка деятельности иноагента не представил в уполномоченный орган предусмотренную законодательством информацию.

Как уточнили в ведомстве, противоправная деятельность Быкова была выявлена в ходе совместной работы столичных следователей и оперативных служб. Уголовное дело передано для направления в суд.

Ранее Быкова объявили в международный розыск после того, как суд его заочно арестовал по обвинению в публичном распространении фейков о Вооруженных силах России по мотивам политической ненависти.

При этом местонахождение писателя после его переезда в США остается неизвестным.