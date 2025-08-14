РИА Новости: писатель Быков исчез после переезда в США

14 августа, 08:45Политика
Фото: ТАСС/Алексей Смышляев
Местонахождение писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) после его переезда в США неизвестно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Отмечается, что писатель переехал из России в американский штат Нью-Йорк.
"До настоящего времени предприняты меры, но установить местонахождение обвиняемого Быкова не представляется возможным", – говорится в документах.
Ранее Быкова объявили в международный розыск после того, как Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал писателя по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти.
Столичный суд также оштрафовал писателя на 40 тысяч рублей по статье об отсутствии маркировки, необходимой для иноагентов. Протокол был составлен Роскомнадзором.
В июле этого года МВД России уже объявляло Быкова в розыск по уголовной статье.