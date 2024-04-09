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09 апреля, 08:45

Происшествия

Новости мира: останки человека обнаружили после лесного пожара в Колумбии

Новости мира: останки человека обнаружили после лесного пожара в Колумбии

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Ночью 9 апреля в колумбийском округе Бельо вспыхнул лесной пожар. Огонь подобрался вплотную к жилым многоэтажным домам. В ходе тушения были обнаружены обгоревшие человеческие останки. Их уже передали в полицию для установления личности при помощи ДНК-теста.

Тем временем в Неаполе госпитализация потребовалась нескольким жителям, которые получили травмы в ходе столкновений с полицией. Накануне в городе прошла акция протеста против проведения одного из мероприятий НАТО в здании театра Сан-Карло. Люди выступали против действий Альянса и "оккупации их культуры американскими военными". Полиция выступила против толпы с щитами и дубинками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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