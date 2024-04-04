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04 апреля, 15:30

Происшествия

Новости мира: в Сети появилось видео из тайваньского роддома в момент землетрясения

Новости мира: в Сети появилось видео из тайваньского роддома в момент землетрясения

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Видео из роддома на Тайване во время землетрясения облетело соцсети. Как только начались подземные толчки, медсестры сдвинули кровати младенцев и удерживали их. По данным на 4 апреля, пострадавших от стихийного бедствия насчитывается больше тысячи. Самое сильное за 25 лет землетрясение магнитудой почти в 8 баллов произошло возле восточного берега Тайваня в ночь на 3 апреля.

Сильное землетрясение магнитудой 6 баллов произошло и в Японии, а именно у побережья Фукусимы. Очаг находился на глубине 40 километров, угрозы цунами не было, однако подземные толчки ощутили жители 19 префектур.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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