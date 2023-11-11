Пожарные ликвидировали возгорание на Тамбовском пороховом заводе

Фото: Москва 24/Мария Касатина

Возгорание в здании на территории Тамбовского порохового завода в городе Котовске ликвидировано на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Тамбовской области.

Как сообщили в ведомстве, в 00:22 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о возгорании в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании Тамбовского порохового завода.

Пожар был оперативно ликвидирован подразделениями пожарной охраны. Погибших и пострадавших нет. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Сообщается, что это не первый подобный инцидент на Тамбовском пороховом заводе. В июне этого года на предприятии также произошел пожар, в результате которого погибли пять человек.