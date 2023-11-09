Пожарные полностью потушили заброшенный дом в историческом центре Ростова-на-Дону

Фото: МЧС Ростовской области

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в бесхозном доме в историческом центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщает телеграм-канал МЧС РФ.

Четырехэтажное здание на улице Социалистической, 128, загорелось утром 9 ноября. Сообщение о пожаре поступило в 07:43.

Возгоранию присвоили второй ранг сложности, огонь распространился на площади в 600 квадратных метров и охватил два этажа и кровлю.

Для ликвидации последний пожара привлекли 61 человека и 20 единиц специальной техники. Остановить распространение огня удалось в 09:31, а в 10:35 стало известно, что сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение.

Это уже не первый пожар в городе за последние дни. В 780 метрах отсюда, в двухэтажном доме на улице Темерницкой, 83, также произошло возгорание. Сообщение о пожаре поступило в 14:26 7 ноября.

Площадь пожара составила 370 квадратных метров. В борьбе с огнем были задействованы 70 человек и 22 единицы специальной техники. В тот же день последствия возгорания были ликвидированы.

Здание загорелось на Ладожской улице в Москве