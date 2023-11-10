Пожар на складе в Ленинском округе Подмосковья полностью ликвидировали

Фото: МЧС России

Последствия пожара, произошедшего на складе в Ленинском городском округе Подмосковья, полностью ликвидировали. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"В 19:40 сотрудники МЧС России ликвидировали последствия пожара", – уточнило ведомство.

Возгорание произошло утром 10 ноября в складских помещениях, которые расположены на улице Восточной в рабочем поселке Горки Ленинские. Открытое горение потушили около 09:20 по московскому времени, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров.

По предварительной информации, огонь мог вспыхнуть из-за аварийного режима работы электрооборудования. Точные причины установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее пожар произошел на частной пилораме в поселке Куйтун Иркутской области. Площадь возгорания составляла порядка 1,6 тысячи "квадратов". Силами спасателей пожар удалось ликвидировать. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

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