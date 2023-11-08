Пожар начался на производственном объекте в Бурятии

Фото: телеграм-канал "Весь Улан-Удэ • Бурятия"

Пожар произошел на производственном объекте ГОК "Озерный" в Бурятии. Об этом со ссылкой на пресс-службу Озерной горнорудной компании сообщает РИА Новости.

"В Еравнинском районе Бурятии на одном из производственных объектов Озерной горнорудной компании произошло возгорание", – заявили в пресс-службе.

Глава республики Алексей Цыденов сообщил в телеграм-канале, что пожар был локализован на площади в 500 квадратных метров. По его словам, на месте пожара работают восемь единиц техники и 16 человек, и еще восемь пожарных машин в пути.

Ранее пожар произошел в торговом центре в Улан-Удэ. Там на площади 10 квадратных метров загорелась крыша здания.

В результате возгорания кровля частично обрушилась. В тушении пожара принимали участие 73 человека и 22 единицы техники. Позже стало известно, что пожар локализовали на площади 22 тысячи "квадратов". Затем его полностью ликвидировали.

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