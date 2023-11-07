Крыша горящего в Улан-Удэ торгового центра частично рухнула

Фото: МЧС России

Пожар в торговом центре в Улан-Удэ привел к частичному обрушению крыши. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В Бурятии на пожаре частично обрушилась кровля торгового центра", – указано в сообщении.

В ведомстве заявили, что в ликвидации пожара принимают участие 73 человека и 22 единицы техники.

О пожаре в торговом центре в Улан-Удэ в Бурятии стало известно в ночь на 7 ноября. Кровля торгового центра загорелась на площади 10 000 квадратных метров.

Данных о пострадавших в пожаре не поступало, известно, что здание самостоятельно покинули шестеро человек.

До этого пожар на площади 3,5 тысячи квадратных метров произошел на складе в поселке Степной Краснодарского края. В тушении возгорания были задействованы 45 специалистов и 14 единиц техники.

Здание загорелось на Ладожской улице в Москве