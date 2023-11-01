Пожар произошел на складе в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на площади 3,5 тысячи квадратных метров произошел на складе в поселке Степной Краснодарского края, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По данным министерства, возгорание случилось на складе кормов для животных. К настоящему времени пожар локализовали на площади 5 000 квадратных метров.

"В тушении задействованы 45 специалистов и 14 единиц техники", – отметили в сообщении.

Ранее сообщалось о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге Полтавской области. По словам главы администрации региона Филиппа Пронина, предприятие не работает. В ликвидации возгорания участвовали все соответствующие службы.

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