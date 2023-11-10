Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в Горках Ленинских

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Видновская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара на складе в Ленинском городском округе, а также ход и результаты доследственной проверки по данному факту. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, возгорание произошло утром 10 ноября в складских помещениях, которые расположены на улице Восточной в рабочем поселке Горки Ленинские.

Открытое горение потушили около 09:20 по московскому времени, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. На данный момент идет разбор конструкций и проливка. Пострадавших и погибших в результате инцидента нет, уточнили в сообщении.

По предварительной информации, огонь мог вспыхнуть из-за аварийного режима работы электрооборудования. Точные причины установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее пожарные полностью ликвидировали возгорание в бесхозном доме в историческом центре Ростова-на-Дону.

Четырехэтажное здание на улице Социалистической, 128, загорелось утром 9 ноября. Сообщение о пожаре поступило в 07:43. Возгоранию присвоили второй ранг сложности, огонь распространился на площади в 600 квадратных метров и охватил два этажа и кровлю.

Здание загорелось на Ладожской улице в Москве