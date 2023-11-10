10 ноября, 11:28Происшествия
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в Горках Ленинских
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Видновская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара на складе в Ленинском городском округе, а также ход и результаты доследственной проверки по данному факту. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.
По данным ведомства, возгорание произошло утром 10 ноября в складских помещениях, которые расположены на улице Восточной в рабочем поселке Горки Ленинские.
Открытое горение потушили около 09:20 по московскому времени, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. На данный момент идет разбор конструкций и проливка. Пострадавших и погибших в результате инцидента нет, уточнили в сообщении.
По предварительной информации, огонь мог вспыхнуть из-за аварийного режима работы электрооборудования. Точные причины установят по результатам пожарно-технической экспертизы.
Ранее пожарные полностью ликвидировали возгорание в бесхозном доме в историческом центре Ростова-на-Дону.
Четырехэтажное здание на улице Социалистической, 128, загорелось утром 9 ноября. Сообщение о пожаре поступило в 07:43. Возгоранию присвоили второй ранг сложности, огонь распространился на площади в 600 квадратных метров и охватил два этажа и кровлю.
Здание загорелось на Ладожской улице в Москве
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