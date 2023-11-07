07 ноября, 21:55Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в доме в Нижнем Новгороде
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В многоквартирном доме в Нижнем Новгороде взорвался газ, в результате чего пострадала хозяйка квартиры. Она отказалась от госпитализации, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС РФ.
Ведомство уточнило, что ЧП произошло без пожара в доме на Геройской улице.
"В результате происшествия погибших нет", – отмечается в сообщении.
В региональном МЧС добавили, что обошлось без разрушений. Помощь пожарных и спасателей не понадобилась.
Ранее сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в пятиэтажке в Котельниковском районе Волгоградской области. Жильцов многоквартирного дома пришлось эвакуировать. Уточнялось, что загорелись две квартиры на последнем этаже.
По словам очевидцев, перед пожаром в жилом доме произошел взрыв газа. Экстренные службы сообщили, что в результате происшествия один человек погиб. Еще двое пострадали.
Огонь распространился на площади 96 "квадратов". Позже его потушили.
Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме под Волгоградом
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