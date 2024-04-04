Энергетики перешли на усиленный режим работы из-за паводков в Подмосковье

В зонах затопления из-за сильнейшего весеннего половодья находятся целые подмосковные поселки и важные дороги. Энергетики перешли на усиленный режим работы. А отрезанные большой водой населенные пункты приходится подключать к передвижным дизельным электростанциям.

Из-за резкого подъема воды в реках закрывают мосты, ездить по которым становится небезопасно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.