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04 апреля, 11:45

Общество

Энергетики перешли на усиленный режим работы из-за паводков в Подмосковье

Энергетики перешли на усиленный режим работы из-за паводков в Подмосковье

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В зонах затопления из-за сильнейшего весеннего половодья находятся целые подмосковные поселки и важные дороги. Энергетики перешли на усиленный режим работы. А отрезанные большой водой населенные пункты приходится подключать к передвижным дизельным электростанциям.

Из-за резкого подъема воды в реках закрывают мосты, ездить по которым становится небезопасно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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