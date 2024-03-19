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19 марта, 08:00

Общество

Эксперт рассказала, как выбрать и приготовить кальмара

Эксперт рассказала, как выбрать и приготовить кальмара

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Владелец интернет-магазина рыбы и морепродуктов рассказала, на что обратить внимание при выборе мяса кальмара. По ее словам, самыми мягкими считаются командорские и другие виды дальневосточных кальмаров. Кроме того, свежее мясо должно быть кремового цвета. Неочищенный морепродукт с кожицей может иметь оттенок от серовато-розового до бурого.

А чтобы готовое блюдо из кальмара получилось вкусным, его рекомендуют держать в кипятке не дольше двух минут, иначе мясо может стать резиновым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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