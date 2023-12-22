Россиянам напомнили о штрафах за курение в подъезде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За курение в подъезде россиянам грозит штраф от 500 до 1 500 рублей. Об этом Москве 24 рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

"По закону курение в подъезде строго запрещено, это административное правонарушение", – подчеркнула она.

Специалист посоветовала сначала поговорить с курящим соседом и объяснить ему, что он нарушает закон.





Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Если разговор с нарушителем не дал результатов, нужно обратиться в органы внутренних дел с заявлением. Можно зафиксировать факт курения на фото или видео. Это будет являться доказательством, которое тоже принимается. Штраф за курение в подъезде – от 500 до 1 500 рублей.

"Даже были случаи, когда люди обращались в суд и доказывали причинение вреда здоровью вследствие такого курения. И судья заставлял не только штрафы выплачивать, но и какие-то компенсации пострадавшему", – заключила парламентарий.

Ранее россиянам напомнили о штрафных санкциях за хранение в подъезде жилого дома велосипеда. Такие действия могут быть признаны нарушением норм пожарной безопасности. Дело в том, что в подъезде запрещено держать крупногабаритные предметы, если те перекрывают проходы и располагаются на путях эвакуации. В таком случае владельцу грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

