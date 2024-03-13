Эксперт рассказал, увидят ли москвичи лунное затмение 25 марта

Март выдался богатым на астрономические события. Например, 20-го числа наступит день весеннего равноденствия. Кроме того, в этом месяце произойдет первое в 2024 году лунное затмение. Также на небе можно будет наблюдать разные созвездия. Рассказываем подробности.



Астрономия весны

Одно из главных астрономических событий месяца – весеннее равноденствие – случится 20 марта в 06:06 по московскому времени. В тот момент Солнце, которое подбиралось все ближе к небесному экватору, наконец его пересечет. Это событие даст старт астрономической весне в Северном полушарии Земли. В свою очередь, в Южном наступит осень.

После весеннего равноденствия светлое время суток для жителей Северного полушария начнет постепенно увеличиваться. При этом продолжительность ночи уменьшится.





из сообщения на сайте Московского планетария Продолжительность дня за месяц быстро увеличивается: от 10 часов 43 минут в начале марта до 13 часов 02 минут в конце месяца на широте Москвы.

Еще одно интересное событие произойдет 25 марта. На эту дату выпало первое в новом году лунное затмение. Второе произойдет уже осенью, 18 сентября. Что касается 25 марта, то Луна с 07:53 до 12:32 по столичному времени пройдет через полутень Земли. Именно поэтому такое явление называется полутеневым лунным затмением. В сумме оно будет длиться 4 часа 39 минут.

"В результате яркость Луны уменьшится, поскольку она меньше освещена Солнцем, но весь лунный диск останется освещенным. Этот эффект заметен только людям с очень острым зрением и на профессиональных фотографиях", – объяснили в Московском планетарии.

Кроме того, при условии ясной погоды на мартовском небе можно будет наблюдать ряд созвездий. К ним, в частности, относятся Телец, Орион и Большой Пес. Также на протяжении всего месяца на небе будет виден Юпитер.



Кто увидит затмение?

На территории России увидеть полутеневое лунное затмение нельзя. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин.

Дело в том, что Луна максимально погрузится в полутень Земли в 10:13 по московскому времени. К этому моменту она успеет взойти только на Чукотском полуострове, где тоже особо ничего разглядеть не получится. Только потемнение южного края лунного диска.

Зато москвичи смогут наблюдать созвездие Большого Пса, Ориона и Тельца.





Владимир Сурдин астроном Их можно увидеть особенно в дни, когда высокое атмосферное давление, ясное небо. Наблюдать получится и в самой столице, но лучше за городом.

Кроме того, будет виден Юпитер. По словам эксперта, он показывается сразу после захода Солнца. Эту планету тоже можно наблюдать в городе, своей яркостью она перебивает освещение. "В начале вечера виден на юго-западе, а после, до девяти вечера – на западе", – объяснил Сурдин.

Для наблюдения за созвездиями и планетой не нужно никаких специальных приспособлений, заключил астроном.

