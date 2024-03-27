Песков заявил, что поручения Путина направлены на создание в РФ своей игровой индустрии

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Поручения Владимира Путина по производству российских игровых приставок и видеоигр направлены на создание в РФ собственной индустрии игр. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Да. Об этом неоднократно говорилось на совещаниях с участием президента", – отметил он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что это касается не только отечественного аналога футбольного симулятора, идею создания которого российский лидер озвучил в феврале 2024 года в ходе Игр будущего.

До этого президент РФ поручил правительству страны проанализировать целесообразность организации производства игровых приставок и консолей на территории государства. Также Путин призвал изучить вероятность создания операционной и облачной систем доставки игр и программ пользователям.