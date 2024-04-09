Уровень реки Урал у села Илек Оренбургской области превысил опасную отметку

Фото: телеграм-канал "Денис Паслер"

Уровень воды в реке Урал в районе села Илек Оренбургской области приблизился к критическим показателям, в связи с чем создается серьезная угроза подтопления домов и приусадебных участков. Об этом предупредила пресс-служба правительства региона.

По прогнозам экспертов, река Урал рядом с Оренбургом будет дальше расти и достигнет пика 10 апреля. Так, за последние сутки вода поднялась уже на 25 сантиметров, дойдя до уровня 897 сантиметров при опасной отметке в 930 сантиметров.

Между тем в пресс-службе Минздрава региона сообщили ТАСС, что вакцинация жителей региона против гепатита А в пунктах временного размещения (ПВР) в Орске Оренбургской области уже стартовала.

Ранее жителей Оренбурга с помощью громкой сирены попросили немедленно эвакуироваться из зоны возможного подтопления. В мэрии напомнили, что сейчас в городе действует режим чрезвычайной ситуации.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже появилась информация и о втором прорыве. Вновь прорыв дамбы в Орске случился уже возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Из подтопленных домов и территорий эвакуировались более шести тысяч человек. Помимо Орска, паводок затронул и Оренбург, где уже подтопило свыше 3,5 тысячи объектов и территорий.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что общий ущерб от паводка оценивается в 21 миллиард рублей. Жители, полностью потерявшие жилье, получат комплексную компенсацию.

