Власти Оренбурга призвали жителей эвакуироваться из зоны подтопления

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Жителей Оренбурга с помощью громкой сирены просят немедленно эвакуироваться из зоны возможного подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации властей, уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к критической отметке и составляет на данный момент уже 897 сантиметров. В связи с этим в зоне подтопления находятся дачные участки, которые расположены в поймах Урала и Сакмары.

"СНТ, находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, Дубки и Дубовый плес, у реки Сакмары, а также районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок", – уточнили в пресс-службе.

В сообщении также напомнили, что сейчас в городе действует режим чрезвычайной ситуации.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Спустя времяпоявилась информация о втором прорыве. Снова стало известно о прорыве дамбы в Орске уже 8 апреля.

Из зоны подтопления эвакуировались более шести тысяч человек. Помимо Орска, паводок затронул и Оренбург, где уже подтопило свыше 3,5 тысячи домов и территорий.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что общий ущерб от паводка составляет 21 миллиард рублей. Жители, полностью оставшиеся без жилья, получат комплексную компенсацию.

