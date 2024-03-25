Новости мира: члены компартии Греции остановили поезд с американскими танками

Коммунисты Греции остановили грузовой состав с американскими танками и написали на них красной краской специальное послание. Члены компартии перекрыли дорогу поезду, который перевозил технику в Болгарию. Протестующие стояли на путях с флагами и вынудили машинистов остановить состав и дать задний ход.

В Белграде прошел митинг по случаю 25-й годовщины бомбардировок Югославии. Митингующие прошли по городу с красными флагами и антинатовскими транспарантами. Они требовали от властей прекратить любое сотрудничество с блоком.

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