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24 марта, 09:48

Политика

Греческие коммунисты написали слово "убийцы" на танках США

Фото: youtube.com/e-evros TV

Члены Компартии Греции (КПГ) и ее молодежной организации (КНЕ) ограничили проезд для грузового поезда, который перевозил танки США через город Александруполис в Болгарию. Об этом пишет портал pentapostagma.gr.

Собравшиеся там люди заявили, что Александруполис является портом народа, а не оплотом империалистов. На самом танке красной краской они написали лозунг "Убийцы, возвращайтесь домой!".

По данным портала, КПГ и КНЕ агитируют за прекращение участия Греции в военных операциях НАТО, Евросоюза и США. Партия называет их "палачами народов". Члены греческих организаций призывают прекратить использовать территорию государства для перемещения оружия.

Вместе с тем КПГ и КНЕ критикуют позицию властей Греции, которые поддерживают украинского лидера Владимира Зеленского и направляют боеприпасы ВСУ.

В марте Греция сообщила о намерениях передать Киеву крупную партию боеприпасов. Государство планирует поставить 2 тысячи ракет Zuni, 180 противотанковых ракет, 90 тысяч 90-миллиметровых снарядов, 4 миллиона патронов и 70 самоходных гаубиц М114А1.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва не запугивает ни Грецию, ни какую-либо другую страну. Так она прокомментировала слова премьера страны Кириакоса Мицотакиса, который заявил, что Европа будет продолжать поддерживать Киев, несмотря на якобы имеющие место запугивания со стороны РФ.

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