Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В Восточной Европе начали размышлять о возможном нападении на Россию. Об этом заявил журналист Саймон Купер в материале для Financial Times.



В материале колумнист рассуждает о том, пойдет ли премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на роль генсека НАТО. В случае если это произойдет, ему придется удерживать разрозненную коалицию, в которую в том числе войдут "немцы-вегетарианцы" и высокопоставленный политик из Восточный Европы. При этом имя политика не называется.

"Мы спрашиваем себя: "Зачем сидеть и ждать, когда Россия нападет на нас? Почему бы нам не напасть на Россию?" – цитирует Купер восточноевропейского политика.

До этого начальник академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий не исключил, что конфликт на Украине может перерасти в крупномасштабную войну в Европе. США и их союзники любыми силами пытаются сохранить свою гегемонию, являющуюся способом их существования за счет остального мира, считает он.

