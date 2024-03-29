Следующий сезон КХЛ продлится до конца мая

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Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) установил предельный срок завершения следующего чемпионата. Сезон закончится не позднее 31 мая, сообщает КХЛ на своем сайте.

Отмечается, что сейчас контракты игроков с клубами действуют до 30 апреля. Кроме того, из-за изменений сократили сроки предсезонных сборов.

Запрет на их проведение установлен:

с 1 июня по 31 июля включительно для хоккеистов, имеющих односторонний контракт;

с 1 июня по 14 июля включительно для хоккеистов, имеющих двусторонний контракт, и для хоккеистов, заключивших пробный контракт;

с 1 по 30 июня включительно для хоккеистов молодежной команды и для хоккеистов, заключивших с ней пробный контракт.

Уточняется, что в этом году межсезонье будет переходным, из-за чего под данный запрет подпадает период с 1 мая 2024 года.

Помимо этого, совет директоров ограничил число зарегистрированных лигой контрактов клуба всех видов. Клубы могут оформить не более 25 односторонних контрактов и не более 45 двухсторонних и трехсторонних. Также закрепили возможность отказа лиги в регистрации односторонних контрактов с 1 июня (для этого года – с 1 мая) до даты завершения процедуры заявки команды клуба для участия в чемпионате в случае, если доходы по ним превышают потолок зарплат, который в КХЛ в данный момент составляет 900 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Александр Овечкин занял 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Так, в матче против Pittsburgh Penguins Овечкин забросил шайбу и создал голевую передачу, благодаря чему его общее количество баллов в карьере НХЛ составило 1 532. По этому показателю россиянин обогнал канадца Пола Коффи, заработавшего 1 531 очко.