"Спартак" всухую обыграл "Металлург" в четвертом матче в серии плей-офф КХЛ

"Спартак" одержал победу над "Металлургом" в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 1:0.

В этой встрече команды на протяжении двух периодов не могли забросить шайбу и на 49-й минуте игры счет открыл нападающий "Спартака" Ансель Галимов. "Металлург" не смог реализовать большинство, а в конце завершали матч в меньшинстве и не смогли забить.

Таким образом московская команда смогла сравнять счет в серии до 2:2. Пятый матч серии состоится в Магнитогорске 28 марта.

Ранее стало известно, что "Автомобилист" вышел в следующую стадию Кубка Гагарина, одержав победу в серии со счетом 4:1. СКА при этом не смог пройти дальше второго раунда плей-офф впервые с сезона-2014/2015.

До этого в полуфинал прошел челябинский "Трактор", всухую обыграв победителей регулярного чемпионата сезона-2023/2024 – московское "Динамо".

