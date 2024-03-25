СКА впервые за 10 лет не вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Петербургский СКА проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" в пятом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счетом 5:4.

У питерской команды в игре отличились Михаил Воробьев, Марат Хайруллин и Арсений Грицюк (дважды). У победителей заброшенными шайбами выделились Алексей Бывальцев, Ник Эберт, Андрей Обидин и дублем отметился Алексей Макеев.

Таким образом, "Автомобилист" вышел в следующую стадию Кубка Гагарина, одержав победу в серии со счетом 4:1. СКА при этом не смог пройти дальше второго раунда плей-офф впервые с сезона-2014/2015.

Ранее в полуфинал прошел челябинский "Трактор", всухую обыграв победителей регулярного чемпионата сезона-2023/2024 – московское "Динамо".

