"Авангард" сравнял счет в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с "Локомотивом"

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Омский "Авангард" одержал победу над ярославским "Локомотивом" в шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 3:2.

За "Авангард", который смог отыграться со счета 0:2, забили Игорь Мартынов, Семен Чистяков и Николай Прохоркин. В составе ярославской команды забросили шайбы Мартин Гернат и Максим Шалунов. Последний игрок смог набрать 350-е очко в Континентальной хоккейной лиге.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным – 3:3. Решающая игра пройдет в Омске 30 марта.

Ранее ярославский "Локомотив" одержал уверенную победу над "Авангардом" во втором матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 7:0. Забросили шайбы Максим Березкин, Степан Никулин (дважды), Даниил Тесанов, Андрей Сергеев, Мартин Гернат и Александр Полунин. После этой игры счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу ярославской команды.

