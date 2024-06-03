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Временные ограничения на работу аэропорта Казани сняли. В их период действия на запасные аэродромы ушли 7 воздушных судов, сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация) Артем Кореняко.

"Меры вводились для обеспечения безопасности полетов", – отметил он.

Как подчеркнул Кореняко, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов, что является приоритетом.

Аэропорт Казани ввел временные ограничения в 11:29 по московскому времени. Рейсы были перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву (Внуково). По данным авиагавани, с пассажирами в аэропорту проводили работу представители авиакомпаний и работники аэропорта.

До этого работа аэропорта Казани была ограничена 31 мая. На предприятиях в отдельных районах Казани прозвучали звуки сирены, означающие необходимость эвакуации. Все сотрудники промышленных заводов были проинструктированы о действиях, которые нужно выполнить в этой ситуации, сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.

