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Временные ограничения ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска в Татарстане. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

По данным ведомства, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Работа аэропорта Казани ограничена с 05:57 по московскому времени, а Нижнекамска – с 06:24.

Кроме того, направляющиеся в Казань самолеты перенаправлены на запасной аэродром в Самаре. Об этом пресс-служба аэропорта написала в телеграм-канале.

Согласно публикации, с пассажирами в воздушной гавани ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82).

Также звуки сирены, означающие необходимость эвакуации, прозвучали на предприятиях в отдельных районах Казани, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана Рустама Минниханова. Все сотрудники промышленных предприятий, согласно технике безопасности, проинструктированы о действиях, которые нужно выполнить в этой ситуации, добавили там. В пресс-службе указали, что на предприятиях республики отработан механизм действий в случае возникновения внештатных ситуаций для обеспечения безопасности людей.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод. В главке МЧС РФ по Ставропольскому краю прокомментировали, что специалисты провели технический осмотр воздушного судна и не выявили видимых повреждений. В результате инцидента пострадавших нет.

По данным СМИ, это был Airbus 319 рейсом из Санкт-Петербурга в Сочи. Как указали журналисты, во время перелета экипаж зафиксировал возможную утечку керосина и решил посадить самолет в Минеральных Водах.

