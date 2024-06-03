Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Аэропорт Казани временно ограничил работу с 11:29 по московскому времени, сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация) Артем Кореняко.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – подчеркнул Кореняко.

В свою очередь, в телеграм-канале аэропорта Казани заявили, что рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву (Внуково). По данным авиагавани, с пассажирами в аэропорту проводится работа представителями авиакомпаний и работниками аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82).

До этого работа аэропорта Казани была ограничена 31 мая. С пассажирами в воздушной гавани вели работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Кроме того, на предприятиях в отдельных районах Казани прозвучали звуки сирены, означающие необходимость эвакуации. Все сотрудники промышленных заводов были проинструктированы о действиях, которые нужно выполнить в этой ситуации, уточнили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.

