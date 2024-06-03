Посол Германии заявил, что риска его невозвращения в Россию после отзыва в ФРГ не было

Фото: ТАСС/DPA/Soeren Stache

Посол Германии в РФ Александер Ламбсдорф заявил, что риска его невозвращения в Москву после отзыва для консультаций в ФРГ не было, передает ТАСС.

Ламбсдорф заявил, что германские политики, депутаты, эксперты и журналисты по-прежнему проявляют огромный интерес к вопросам, связанным с Россией.

"В Германии я встречался с министром иностранных дел Анналеной Бербок, статс-секретарем Федерального министерства иностранных дел, депутатами бундестага, экспертами и журналистами. И у СМИ, и у депутатов было так много вопросов, что я был занят буквально 24 часа в сутки", – сказал он.

По словам посла, самый важный вопрос, который ему задавали в Германии, касался возможности прекращения боевых действий на Украине.

Министерство иностранных дел ФРГ отозвало 6 мая для консультации своего посла в РФ Ламбсдорффа из-за обвинений в предполагаемых кибератаках. Предполагалось, что посол должен был пробыть в Берлине примерно неделю.

Между тем представитель посольства РФ в ФРГ отверг обвинения в причастности к кибератаке на центральный офис Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в 2023 году, добавив то, что они являются бездоказательными и необоснованными. В российском посольстве данную ситуацию рассматривают как очередной недружественный шаг, который направлен на распространение антироссийских настроений в ФРГ и ведущий к разрушению двухсторонних отношений.

