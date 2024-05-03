Российский дипломат отверг в МИД ФРГ обвинения в причастности к кибератаке

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Представитель посольства РФ в ФРГ отверг обвинения в причастности к кибератаке на центральный офис Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в 2023 году. Об этом указывается на сайте дипломатического учреждения.

"Временный поверенный в делах России в Германии был вызван в МИД ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы доказанной кибератакой "подконтрольной ГРУ" хакерской группы АРТ 28", – объяснили в посольстве.

По их данным, нападения хакеров неприемлемы и достойны осуждения. Кроме того, они могут иметь последствия, уточнило посольство. Однако обвинения Берлина в произошедшем по отношению к Москве являются бездоказательными и необоснованными, уверены дипломаты.

Данную ситуацию в российском посольстве рассматривают как очередной недружественный шаг, который направлен на распространение антироссийских настроений в ФРГ и ведущий к разрушению двухсторонних отношений.

Министерство иностранных дел Германии вызвало исполняющего обязанности поверенного в делах диппредставительства РФ из-за предполагаемой кибератаки 3 мая. По данным издания Welt, кибератака якобы произошла в прошлом году.