Bild: МИД ФРГ вызвал посла РФ после задержания двух подозреваемых в шпионаже

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок вызвала посла РФ в Берлине Сергея Нечаева в связи с задержанием двух немцев русского происхождения, которых подозревают в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщила местная газета Bild.

Задержание двоих граждан произошло утром 18 апреля в Байройте по подозрению в подготовке диверсий в Германии. По информации СМИ, их якобы завербовали спецслужбы РФ еще в прошлом году для подрыва маршрутов по поставке оружия Украине. Для этого мужчины следили за военными базами США и планировали атаки на военные транспортные маршруты в Баварии.

