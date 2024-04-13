Reuters: экс-посол США в Боливии получил 15 лет тюрьмы за шпионаж

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Бывшего американского посла в Аргентине и Боливии Мануэля Рочу приговорили к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Кубы. Об этом сообщает Reuters.

Приговор вынесли после того, как бывший диппредставитель признал себя виновным. Согласно информации, он тайно поддерживал правящую Коммунистическую партию Кубы (КПК) и помогал сбору разведданных против США.

"Сегодняшняя просьба положила конец более чем четырем десятилетиям предательства и обмана со стороны Роча", – отметил представитель Минюста США Дэвид Ньюман.

По данным издания, на встречах в 2022 и 2023 годах Роча говорил о своей способности избегать разоблачения.

"То, что мы сделали… это невероятно. Это больше, чем турнир Большого шлема", – подчеркивал он.

Ранее журналисту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу продлили срок содержания под стражей по делу о шпионаже. Мужчина пробудет под арестом до 30 июня 2024 года.

Сотрудники ФСБ задержали Гершковича весной прошлого года. Согласно материалам следствия, он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

