Несколько категорий работников получат прибавку к зарплате с 1 апреля

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С 1 апреля 2024 года сразу несколько категорий работников получат прибавку к зарплате, сообщает Life.ru.

Налоговый консультант Серафима Перфильева рассказала, что под повышение зарплаты подпадают все региональные медицинские работники. Им повысят окладную часть заработной платы до 50%, сохранив при этом все дополнительные выплаты. Окончательную ставку определяют местные власти.

Повышение окладов касается всех медработников, включая средний медицинский персонал. Формально повышение стартовало с 1 марта, однако выплаты будут происходить только с 1 апреля.

Помимо этого, с нового месяца зарплаты вырастут у представителей рабочих специальностей. Это связано с началом высокого сезона. Больше получать будут строители, дорожные работники, сварщики и другие специалисты этой сферы.

В некоторых регионах и муниципальных образованиях зарплату проиндексируют различным категориям работников. Например, в Республике Коми с 1 апреля увеличат должностные оклады педагогам. В Тюменской области индексацию на 4,5% проведут работникам государственных и муниципальных учреждений.

Ранее правительство РФ повысило специальные выплаты для медиков, работающих в небольших населенных пунктах.

Врачам, проживающим в селах и поселках с населением до 50 тысяч человек, выплаты повысят до 50 тысяч рублей, среднему персоналу – до 30 тысяч рублей. В населенных пунктах с населением от 50 до 100 тысяч человек размер выплат составит 29 и 13 тысяч рублей соответственно.



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