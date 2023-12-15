Подъемные для участников программы "Земский доктор" в новых регионах повысят

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Кабмин РФ подготовит документы для повышения подъемных для участников программы "Земский доктор" в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Михаила Мишустина.

Он напомнил, что накануне Владимир Путин поддержал инициативу главврача Мелитопольского областного онкодиспансера, который предложил увеличить подъемные для участников данной программы в новых регионах – до 2 миллионов рублей для врачей и до 1 миллиона – для фельдшеров.

"Соответствующие документы будут подготовлены", – подчеркнул премьер.

Между тем Минздрав также готовит изменения о повышении размера выплат по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в новых регионах. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его мнению, это привлечет медицинских работников в новые российские регионы, а также способствует повышению доступности и качества медицинской помощи для граждан, сокращению кадрового дефицита.

Ранее российское правительство утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов РФ. Как уточнял Мишустин, в рамках реализации власти намерены перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды.

До этого кабмин утвердил выделение более 1 миллиарда рублей на обеспечение работы выездных бригад медиков и полевых многофункциональных госпиталей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.



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