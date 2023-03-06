Кабмин выделил более 1 млрд руб на выездные бригады медиков и госпитали в новых регионах

Фото: Минобороны РФ

Правительство РФ утвердило выделение более одного миллиарда рублей на обеспечение работы выездных бригад медиков и полевых многофункциональных госпиталей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, средства получат медорганизации, работающие под контролем российского Минздрава и регионов.

"Из специалистов, работающих в этих структурах, планируется сформировать выездные бригады и полевые многофункциональные госпитали, которые будут оказывать нуждающимся медицинскую помощь, в том числе специализированную. Предполагается, что федеральные и региональные врачи также будут помогать коллегам на местах с организационно-методическими вопросами", – говорится в сообщении.

Правительство отметило, что в период пандемии COVID-19 выездные госпитали и бригады показали высокую эффективность. Специалисты оперативно оказывали людям необходимую помощь.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что доплаты для медицинских работников, утвержденные Владимиром Путиным с 1 января, также распространяются на специалистов, проживающих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Помимо этого, в ведомстве работают над дополнительными мерами поддержки медиков из новых регионов. В систему здравоохранения четырех субъектов планируют интегрировать программы "Земский врач" и "Земский доктор".



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!