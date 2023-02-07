В Минздраве заявили о действии президентских доплат для медиков в новых субъектах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Доплаты для медицинских работников, утвержденные Владимиром Путиным с 1 января, также распространяются на специалистов, проживающих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"Те доплаты, которые определены президентом в конце года, распространяются на территории", – приводит его слова РИА Новости.

Фисенко добавил, что в настоящее время в Минздраве работают над дополнительными мерами поддержки медиков из новых регионов. В систему здравоохранения четырех субъектов планируют интегрировать программы "Земский врач" и "Земский доктор".

По данным на 2 февраля 2023 года, социальные выплаты уже получили медицинские работники из 24 регионов России. Перевод средств специалистам осуществил Социальный фонд РФ. Материальные льготы получили 2,5 тысячи медиков.



Доплаты медикам должны быть выплачены вовремя – Мишустин

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