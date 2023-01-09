Правительство установило спецвыплаты для медиков дефицитных специальностей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Правительство РФ утвердило специальные выплаты для представителей медицинских специальностей, у которых наблюдается дефицит на рынке. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с членами кабмина.

"Размер такой доплаты к заработной плате составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в месяц – в зависимости от специальности сотрудника", – сказал он.

Отмечается, что в текущем году на эти выплаты выделено свыше 152 миллиардов рублей. Их получали порядка 1,1 миллиона врачей, в том числе сотрудники скорой помощи, специалисты первичного звена здравоохранения, врачи, работающие в отдаленных районах страны, а также специалисты, занимающиеся сложными заболеваниями, в частности диагностикой рака.

"Денежные средства должны дойти до каждого доктора, фельдшера или медсестры, кому они положены. Обращаю на это внимание глав регионов и руководителей медицинских организаций", – подчеркнул в ходе заседания Мишустин.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, курирующей сферу здравоохранения, первые соцвыплаты уже в феврале получат работники первичного медицинского звена. Их будет выплачивать Социальный фонд России.

В конце декабря стало известно, что правительство выделит почти 1,5 триллиона рублей Пенсионному фонду РФ на выплату пенсий и надбавок по социальным выплатам до конца 2023 года. Эти средства также пойдут на другие социальные нужды, в том числе на организацию ежемесячных выплат ветеранам и инвалидам.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!