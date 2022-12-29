Законопроект о дальнейшем повышении МРОТ рассмотрят в Госдуме в январе

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Депутаты Госдумы намерены рассмотреть законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) 18 января 2023 года. Это следует из календаря ГД по рассмотрению вопросов.

Из законопроекта, размещенного в электронной базе ГД, следует, что показатель планируют повысить до 20 тысяч рублей. Проект был внесен в базу в августе 2021 года депутатами от партии ЛДПР.

Также 19 января парламентарии планируют ознакомиться с законопроектом о ежегодной выплате 10 тысяч рублей родителям школьников в преддверии нового учебного года. Инициатива была внесена в базу в апреле 2021 года депутатами той же партии. Ранее законопроект был отклонен российским правительством из-за отсутствия конкретных условий получения выплаты гражданами.

Размер МРОТ в 2023 году составит 16 242 рубля. Повышение показателя одобрили Совет Федерации, Госдума и Владимир Путин. В сравнении с 2022 годом сумма увеличится на 6,3%.



Прожиточный минимум и МРОТ повысят в РФ с 1 января

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