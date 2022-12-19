Путин установил МРОТ в размере 16 242 руб в 2023 году

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий МРОТ в 2023 году в размере 16 242 рубля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

МРОТ увеличили на 6,3% к предыдущему году. Таким образом, он будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%. Его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9%.

Ранее сенаторы Совета Федерации в ходе заседания поддержали закон, согласно которому в следующем году минимальный размер оплаты труда составит 16 242 рубля.

Согласно законопроекту, подобное решение поможет увеличить зарплату порядка 3,5 миллиона специалистов бюджетной области.

До этого закон был одобрен в третьем чтении на заседании Госдумы.



Новости часа: ГД приняла закон об установлении МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рублей

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