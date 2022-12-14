Совфед установил МРОТ на уровне 16 242 рублей на следующий год

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Сенаторы Совета Федерации в ходе заседания поддержали закон, согласно которому в следующем году минимальный размер оплаты труда составит 16 242 рубля. Об этом сообщает РИА Новости.

"В соответствии с документом, с 1 января 2023 года предлагается установить минимальный размер оплаты труда в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году", – говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, подобное решение поможет увеличить зарплату порядка 3,5 миллиона специалистов бюджетной области.

До этого закон был одобрен в третьем чтении на заседании Госдумы. Депутаты во время планового совещания отмечали, что новая цифра МРОТ увеличит прожиточный минимум трудоспособных граждан РФ на 4%.



Новости часа: ГД приняла закон об установлении МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рублей

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