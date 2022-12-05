Путин установил прожиточный минимум в 2023 году на уровне 14 375 рублей

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году. Он составит 14 375 рублей. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

При этом данный показатель для трудоспособных людей составит 15 669 рублей, для пенсионеров – 12 363 рубля, для детей – 13 944 рубля.

Ранее вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин попросил индексировать пенсии работающих инвалидов. В ответ президент России пообещал подумать над этим вопросом. Он назвал это тонким вопросом, но согласился со Смолиным.



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