15:25Общество
Путин установил прожиточный минимум в 2023 году на уровне 14 375 рублей
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году. Он составит 14 375 рублей. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
При этом данный показатель для трудоспособных людей составит 15 669 рублей, для пенсионеров – 12 363 рубля, для детей – 13 944 рубля.
Ранее вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин попросил индексировать пенсии работающих инвалидов. В ответ президент России пообещал подумать над этим вопросом. Он назвал это тонким вопросом, но согласился со Смолиным.
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