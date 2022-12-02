Путин пообещал проработать вопрос индексации пенсий работающих инвалидов

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Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос индексации пенсий работающих инвалидов в ходе встречи с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее предложение озвучил депутат Госдумы, вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.

"Посмотрим по всем этим вопросам. Это тонкая вещь по работающим инвалидам, я понимаю, о чем вы говорите. В целом в душе абсолютно с вами согласен. Надо это на уровне правительства проработать", – заявил президент.

Ранее в Минтруде РФ назвали средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров после индексации с 1 января 2023 года. По данным ведомства, выплата увеличится примерно до 21 864 рублей.

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