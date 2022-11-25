10:29Общество
Российские пенсии с 1 января проиндексируют на 4,8%
Фото: depositphotos/yli9445yli9445
Индексация пенсий неработающих пожилых людей с 1 января составит 4,8%, поделился министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков во время парламентского диалога в Совете Федерации.
"Индексация (с 1 января) составит 4,8%", – цитирует его "Интерфакс".
Котяков напомнил о промежуточной индексации на 10%, которая состоялась по указу Владимира Путина с 1 июня.
Таким образом, подчеркнул министр, совокупный прирост пенсии к 1 января 2022 года составит 15,3%, если будут сопоставляться выплаты на 1 января текущего года и на 1 января 2023 года.
Ранее доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Галина Семенова рассказала, что в декабре некоторые граждане могут претендовать на пенсию и за январь 2023 года.
Речь идет о тех, у кого пенсия начисляется до 8 числа каждого месяца.
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